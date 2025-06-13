В работе нескольких онлайн-сервисов, включая Google, произошел сбой

Пользователи онлайн-сервисов по всему миру, включая Spotify, Google, Snapchat и Discord, жалуются на работу приложений.

Как передает Day.Az, информация об этом следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.

По данным на 22:18 мск, на сбои в работе Spotify пожаловались более 46 тысяч раз, большинство из них (74%) - о плохой работе приложения. О проблемах с облачными сервисами Google сообщили более 14 тысяч раз, на Google Meet - 8,6 тысячи, а на сам Google - 10,5 тысяч. Еще около 11 тысяч человек пожаловались на сбои в работе Discord, 6 тысяч - на Amazon и 5,3 тысячи - на Snapchat.

Пользователи по всему миру жалуются и на другие сервисы, в том числе приложения Pokemon TCG, Cloudflare, Etsy, Box, OpenAI, YouTube и другие.

5 июня пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в его работе после свежего обновления.