Милли Меджлис внес значительный вклад в деятельность ТЮРКПА

Во время председательства Милли Меджлиса в ТЮРКПА предпринимались все шаги для укрепления межпарламентских связей и ещё большего усиления деятельности ТЮРКПА.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на заседании Совета Ассамблеи ТЮРКПА в Астане.

Она отметила, что ТЮРКПА является организацией, объединившей под своей эгидой представителей братских народов, разделяющих общие национально-духовные ценности.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что в то время, когда сотрудничество между нашими братскими странами развивается с каждым днём, эффективная деятельность ТЮРКПА обеспечивает парламентскую поддержку расширению единства наших стран и их солидарности. Организация также создаёт возможности для того, чтобы единая позиция тюркского мира была услышана на международных парламентских платформах.