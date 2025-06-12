Что делать, если таксист высадил, не довезя до указанного адреса?

Жалобы на работу такси в Баку становятся все громче - и недовольны не только пассажиры, но и сами водители. Клиенты возмущаются, что их не довозят до конца маршрута, а водители жалуются на убыточные заказы, где указывается сразу несколько адресов. Это не только отнимает у них время, но и снижает доход. В результате некоторые таксисты попросту высаживают пассажиров у первого пункта, завершают заказ и уезжают. Ожидаемо, это вызывает протест и конфликт с клиентами.

Но законно ли такое поведение? И обязан ли пассажир платить за поездку, которую не довели до конца?

Как сообщает Day.Az, в комментарии для globalinfo транспортный эксперт Эльданиз Джафаров отметил, что данный вопрос регулируется четкими правилами. По его словам, водитель, начиная работу в агрегаторе такси, заранее соглашается с его условиями. Это значит, что он обязан выполнить заказ в полном объёме и не может завершить поездку по собственному желанию.

"Если водитель прерывает заказ до того, как довез пассажира до конечной точки, клиент вправе не оплачивать поездку. Это его законное право. Прекращение маршрута без объективной причины - это нарушение правил, и такая ситуация должна решаться в пользу пассажира", - заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что и водители, и пассажиры обязаны знать свои права и обязанности. По его словам, часто недопонимание возникает именно из-за нехватки информации. И хотя в большинстве случаев виновным считается водитель, практика показывает, что нередко правила нарушают и сами пассажиры.

"К сожалению, многие клиенты не знают, на что они имеют право. Но и у водителей тоже есть свои обязательства и гарантии. Заказав такси, человек должен соблюдать базовые нормы этики - уважительно обращаться с водителем, не нарушать договоренности, не менять маршрут без предупреждения. Бывают случаи, когда конфликт провоцирует именно поведение пассажира", - отметил Эльданиз Джафаров.

Ранее сообщалось, что в последнее время участились случаи мошенничества со стороны сервисов такси.