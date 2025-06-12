Власти Ирана допустили пересмотр обязательств по ядерному договору

Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в том случае, если Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит придерживаться антииранской политики.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламской республики Ибрагим Резаи.

"Принимая во внимание действия совета управляющих [МАГАТЭ], Исламской Республике Иран необходимо пересмотреть свое сотрудничество с агентством и рассмотреть выход из ДНЯО", - приводятся его слова в Telegram-канале агентства Tasnim.

Таким образом Резаи прокомментировал принятие МАГАТЭ антииранской резолюции. Он отметил, что это решение было принято исключительно в политических целях и не имеет юридических и технических оснований.

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