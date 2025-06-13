Стармер призвал Иран и Израиль снизить напряженность
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил обеспокоенность в связи с ударами Израиля по территории Ирана и призвал стороны снизить напряженность.
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на The Daily Telegraph.
"Мы призываем все стороны отступить и немедленно снизить напряжённость. Эскалация в регионе не принесет пользы никому. Сейчас необходимо проявить сдержанность, сохранять спокойствие и вернуться к дипломатическим усилиям", - заявил глава британского правительства.
Ранее мы сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.
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