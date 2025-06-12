https://news.day.az/officialchronicle/1759873.html Президент Ильхам Алиев наградил Шахина Мустафаева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени За многолетнюю плодотворную деятельность в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики Шахин Абдулла оглу Мустафаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев наградил Шахина Мустафаева орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
За многолетнюю плодотворную деятельность в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики Шахин Абдулла оглу Мустафаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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