В США запустили сайт для подачи заявок на "золотую карту" Трампа

Администрация Соединенных Штатов запустила новый интернет-ресурс для подачи заявок на получение так называемой "золотой карты", стоимость которой составляет $5 миллионов. Этот документ предоставляет возможность получения постоянного вида на жительство в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявку можно оформить через специализированный сайт, где необходимо указать свое имя, регион проживания и адрес электронной почты. На главной странице сайта представлено изображение золотой карты США, на фоне которой изображены фигуры президента Дональда Трампа, статуи Свободы и белоголового орлана - символа Соединенных Штатов.

Данную инициативу анонсировал Дональд Трамп, заявив, что она направлена на привлечение состоятельных иностранных граждан и потенциальную выгоду для страны в размере до $5 триллионов. Он также выразил уверенность в возможности выдачи более миллиона таких карт в будущем.