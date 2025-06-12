Генсек ОТГ призвал тюркский мир к совместному достижению целей

Тюркский мир должен совместно добиваться своих целей.

Как передает Day.Az, об этом сегодня заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на церемонии закрытия II заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за семейные и социальные вопросы, а также Форума "Молодая семья".

По его словам, необходимо продолжать совместную работу, действуя плечом к плечу.

"Тюркский мир должен совместно добиваться поставленных целей. На следующем заседании, которое пройдет в Республике Казахстан, будут учтены обсуждения, проведенные сегодня", - добавил он.