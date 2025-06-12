На Играх СНГ в Азербайджане разыграют более 200 комплектов медалей
На III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане, будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в операционной компании "Бакинское городское кольцо" сообщили, что наибольшее количество медалей будет разыграно в плавании (40 комплектов). Победители и самые ценные игроки (MVP) также будут определены в командных видах спорта - футболе, волейболе, баскетболе 3х3 и човкане.
Отметим, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября текущего года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Соревнования пройдут на 12 спортивных площадках.
Ожидается участие в Играх спортсменов и официальных представителей государств - участников СНГ и приглашенных стран.
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