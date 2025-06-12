https://news.day.az/sport/1759889.html Новые контракты в "Зиря" "Зира" продлила контракты с двумя футболистами. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с Анаром Назировым подписан новый контракт сроком на один год. Кроме этого в команду из "Карабаха" перешел Исмаил Ибрагимли. С полузащитником, который провел последние два сезона в аренде в "Зиря", подписан двухлетний контракт.
Новые контракты в "Зиря"
"Зира" продлила контракты с двумя футболистами.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с Анаром Назировым подписан новый контракт сроком на один год.
Кроме этого в команду из "Карабаха" перешел Исмаил Ибрагимли. С полузащитником, который провел последние два сезона в аренде в "Зиря", подписан двухлетний контракт.
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