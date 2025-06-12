Новые контракты в "Зиря"

"Зира" продлила контракты с двумя футболистами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, с Анаром Назировым подписан новый контракт сроком на один год.

Кроме этого в команду из "Карабаха" перешел Исмаил Ибрагимли. С полузащитником, который провел последние два сезона в аренде в "Зиря", подписан двухлетний контракт.