В Азербайджане пособие на погребение составит 600 манатов

С 1 июля пособие на погребение составит 600 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий, президентских пенсий и пенсий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.

Согласно указу, с 1 июля 2025 года социальное пособие на погребении составит 600 манатов.