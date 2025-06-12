https://news.day.az/officialchronicle/1760003.html В Азербайджане пособие на погребение составит 600 манатов С 1 июля пособие на погребение составит 600 манатов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий, президентских пенсий и пенсий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.
В Азербайджане пособие на погребение составит 600 манатов
С 1 июля пособие на погребение составит 600 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий, президентских пенсий и пенсий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.
Согласно указу, с 1 июля 2025 года социальное пособие на погребении составит 600 манатов.
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