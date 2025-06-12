В США сняли эффектное видео на фоне "клубничной" Луны

Эффектное видео из Чикаго запечатлело одновременный пролёт вертолета и самолёта на фоне полной "клубничной" Луны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: