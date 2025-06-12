https://news.day.az/unusual/1759818.html В США сняли эффектное видео на фоне "клубничной" Луны Эффектное видео из Чикаго запечатлело одновременный пролёт вертолета и самолёта на фоне полной "клубничной" Луны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США сняли эффектное видео на фоне "клубничной" Луны
Эффектное видео из Чикаго запечатлело одновременный пролёт вертолета и самолёта на фоне полной "клубничной" Луны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре