https://news.day.az/world/1760061.html

Хаменеи произвел новое назначениеи в КСИР

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Хабибуллу Сайяри временным начальником штаба Вооруженных сил Ирана, а Ахмеда Вахида - командующим Корпусом стражей иранской революции. Как передает Day.Az, об этом сообщили иранские СМИ. Они заменят Мохаммеда Багери и Хусейна Салами, которые были убиты в результате израильских атак.