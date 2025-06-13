Хаменеи произвел новое назначениеи в КСИР

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Хабибуллу Сайяри временным начальником штаба Вооруженных сил Ирана, а Ахмеда Вахида - командующим Корпусом стражей иранской революции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили иранские СМИ.

Они заменят Мохаммеда Багери и Хусейна Салами, которые были убиты в результате израильских атак.

Ранее мы сообщали, что Хаменеи пригрозил Израилю.