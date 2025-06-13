https://news.day.az/world/1760061.html Хаменеи произвел новое назначениеи в КСИР Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Хабибуллу Сайяри временным начальником штаба Вооруженных сил Ирана, а Ахмеда Вахида - командующим Корпусом стражей иранской революции. Как передает Day.Az, об этом сообщили иранские СМИ. Они заменят Мохаммеда Багери и Хусейна Салами, которые были убиты в результате израильских атак.
Хаменеи произвел новое назначениеи в КСИР
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил Хабибуллу Сайяри временным начальником штаба Вооруженных сил Ирана, а Ахмеда Вахида - командующим Корпусом стражей иранской революции.
Как передает Day.Az, об этом сообщили иранские СМИ.
Они заменят Мохаммеда Багери и Хусейна Салами, которые были убиты в результате израильских атак.
Ранее мы сообщали, что Хаменеи пригрозил Израилю.
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