https://news.day.az/society/1759780.html

Пресечена поставка иранских наркотиков в Азербайджан

Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков. Как сообщили Day.Az в ГПС, в результате проведённого пограничного осмотра и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято в общей сложности 75 килограммов 875 граммов наркотических средств. По факту ведется расследование.