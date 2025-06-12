Пресечена поставка иранских наркотиков в Азербайджан

Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.

Как сообщили Day.Az в ГПС, в результате проведённого пограничного осмотра и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято в общей сложности 75 килограммов 875 граммов наркотических средств.

По факту ведется расследование.