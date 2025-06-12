https://news.day.az/society/1759780.html Пресечена поставка иранских наркотиков в Азербайджан Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков. Как сообщили Day.Az в ГПС, в результате проведённого пограничного осмотра и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято в общей сложности 75 килограммов 875 граммов наркотических средств. По факту ведется расследование.
Пресечена поставка иранских наркотиков в Азербайджан
Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.
Как сообщили Day.Az в ГПС, в результате проведённого пограничного осмотра и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято в общей сложности 75 килограммов 875 граммов наркотических средств.
По факту ведется расследование.
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