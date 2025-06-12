В Индии заявили, что у пассажиров упавшего самолета Air India не было шанса выжить

Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который потерпел крушение на западе Индии, был заправлен почти 125 тыс. литрами топлива, при его крушении спасти находившихся на борту не было шансов. Об этом сообщил глава индийского МВД Амит Шах, передает Day.Az со ссылкой на Times of India.

"На борту самолета было почти 125 тыс. литров топлива, и из-за высокой температуры [в результате возникшего пожара] не было никаких шансов спасти кого-либо", - сказал он.

При этом глава индийского МВД подтвердил, что один пассажир разбившегося лайнера выжил.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Самолет направлялся из Ахмадабада в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия, сообщает телеканал News18.

Ранее Главное управление гражданской авиации Индии сообщило, что Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Он выполнял рейс в Лондон. Телеканал NDTV сообщал, что в катастрофе есть выжившие.

Согласно информации, один из выживших Вишвашкумар Рамеш, гражданин Великобритании (сидел в кресле 11А). Второй выживший в реанимации.