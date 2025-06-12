Астрономы сфотографировали Солнце с нового ракурса

Европейский космический аппарат Solar Orbiter впервые получил изображения полюсов Солнца, наблюдая за ним под углом вне плоскости земной орбиты Земли.

Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте Космического аппарата Европейского космического агентства.

По словам ученых, получить такой снимок удалось благодаря тому, что с февраля 2025 года его орбита наклонена под углом 17° к солнечному экватору. До этого все снимки Солнца делались примерно с одной и той же стороны - с "экватора", так как все планеты и спутники вращаются в одной плоскости. Теперь ученые получили уникальный взгляд на южный полюс звезды.

Для наблюдений за Солнцем с нового ракурса аппарат Solar Orbiter использовал сразу три научных инструмента. Камера PHI получила изображения в обычном свете и помогла составить карту магнитного поля на поверхности звезды. Устройство EUI зафиксировало ультрафиолетовое излучение, показывающее горячий газ во внешней оболочке Солнца - короне. А прибор SPICE изучил, как светится солнечная атмосфера на разных высотах и температурах.

Эти наблюдения позволяют заглянуть в слоистую структуру Солнца и понять, как движется вещество в его внешних слоях. Ученые рассчитывают, что данные помогут обнаружить такие редкие явления, как полярные вихри - подобные тем, что фиксировали на Венере и Сатурне.

Первая серия наблюдений, проведенная в марте 2025 года, уже принесла важные научные результаты, когда Solar Orbiter наблюдал за Солнцем под углом 15°. Инструмент PHI зафиксировал, что на южном полюсе одновременно присутствуют магнитные поля с противоположной полярностью - это бывает только в период максимальной солнечной активности, когда магнитное поле Солнца меняется. В ближайшие 5-6 лет, по прогнозам ученых, Солнце перейдет в фазу минимума, и поле вновь станет стабильным.

Другой важный результат связан с измерением скоростей движения солнечного вещества. Прибор SPICE позволил отслеживать, как частицы выбрасываются с поверхности звезды - это поможет понять механизмы формирования солнечного ветра.

Наблюдения с высокой широты, по словам ученых, откроют новую эпоху в изучении солнечной активности, структуры магнитного поля и прогноза космической погоды. Следующий этап - увеличение наклона орбиты до 33° в 2029 году. Это позволит получать еще более точные данные с полярных областей Солнца.

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