Гороскоп на 13 июня

Сегодня звезды гороскопа обещают доставить вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей: прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда в этот день могут обеспечить вам позитивных эмоций не меньше, чем тур в какую-либо экзотическую страну! Только будьте осторожнее со сладким - оно может оставить заметный след на фигуре. А вот серьезных планов на сегодня лучше не строить: и вы, и окружающие будете склонны принимать желаемое за действительное, благодаря чему есть риск совершить немало ошибок. Зато этот день прекрасно подходит для любви и романтики. Даже сам факт нахождения рядом с любимым человеком может вызвать всплеск ярких позитивных чувств. Прогулки под луной и другие проявления нежности сегодня как никогда кстати, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня любой механизм, винтиком которого является Овен (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Овна, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет сегодня ожидать от Овна подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Телец

Сегодня звезды гороскопа категорически не рекомендуют Тельцу действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Телец захочет решить сегодня какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Близнецы

Сегодня Близнецам не следует лезть в авантюры - и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где они хотя бы чуть-чуть рассчитывают на удачу, их могут ждать сбои: удача сегодня возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Близнецам сегодня достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Рак

Сегодня Раку не стоит полагаться только на себя - самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Рак может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Рака отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Рак станет куда более внимательным и менее рассеянным.

Лев

Сегодня Льву не стоит браться за крупные проекты с участием других - ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого сегодня Лев может хотя бы немного положиться, - это он сам, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает. И где ему при всем желании никто не сможет помешать.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве устроить презентацию своего проекта или даже себя самой: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Деву к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, - а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на "ура". Другими словами, Деве сегодня не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций - и люди за ней охотно пойдут!

Весы

Сегодня Весам следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Весы считали давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы сегодня могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Весам стоит держать руку на пульсе и быть готовыми к любым неожиданным поворотам.

Скорпион

Сегодня день не склоняет Скорпиона анализировать или вдаваться в подробности. Скорпион может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают его, что полагаться на интуицию сегодня не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения - неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, сегодня Скорпиону не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Стрелец

Сегодня Стрельцу надо быть трижды осторожным - особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Стрельцу покажется, что шанс сам плывет к нему в руки, сегодня ему не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится, и Стрелец сможет вернуться к тому, что задумал.

Козерог

Сегодня энтузиазм Козерога способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Козерог со своим усердным рвением сегодня может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Козерогу поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Козерога активности, стараться не проявлять излишнего рвения.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Водолею придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Водолея сегодня это не тяготит: уже на днях он возьмется за дела с новыми силами!

Рыбы

Сегодня Рыбам необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что им все безразлично! На самом же деле эмоции Рыб притупила рутина, и если они сумеют внести разнообразие в свои дни, то оживят и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив - взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, сегодня небольшая авантюра пойдет Рыбам на пользу, вернув им свежее восприятие "здесь и сейчас".