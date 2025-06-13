Юбилей журналиста и художника

Автор: Эльмира Ахундова, Народный писатель Азербайджана

Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает Заслуженный журналист Азербайджана и художник от Бога Ася Гаджизаде!

Ее журналистская деятельность пришлась на 90-е годы, период восстановления независимости Азербайджаном. Невозможно рассказывать о новом этапе строительства Республики Азербайджан, не упомянув имя ее архитектора, лидера нации, выдающегося политика Гейдара Алиева. Много лет судьба Аси Гаджизаде, входившей в пул сопровождавших Президента журналистов, была тесно сплетена с деятельностью Гейдара Алиева, которую она освещала как в отечественных, так и зарубежных СМИ. Золотым временем Ася считает период своей работы великим Гейдаром Алиевым. Ася - журналист, хорошо чувствующий время, она была в эпицентре времени, на его острие. В ее публикациях отразилась новейшая история нашего общества и государства. Имя Аси Гаджизаде прочно связано с происходящими в это десятилетие событиями и общественно-политическим климатом и вошло в летопись современной журналистики.

Профессия журналиста требует готовности нести ответственность за каждое слово, здесь царят скорости, вечная гонка за информацией, а Ася, как никто другой, может ее оперативно добывать. Жизнь Аси - захватывающие виражи и крутые пике. В ее работах было много аналитики, осмысленного освещения происходящих процессов и событий, правильно расставлены акценты. Она замечательный медиатор в разговоре с любым собеседником, хоть во власти, хоть в любых других кругах. Ася пишет легко, метко, незатейливым, на первый взгляд, языком. Но когда мысли и факты выстраиваются в единое целое, то это всегда эксклюзив, часто - резонанс. У Аси всегда была позиция передавать достоверную информацию, стараться влиять на мир, делать его лучше!

Что это мы говорим о ней в прошедшем времени? Она и сейчас трудится, только жизнь ее стала другой. Ася кардинально смогла поменять направление своей деятельности и вот уже 5 лет как она рисует! Она гармонично соединила в себе талант журналиста с мастерством художника и сегодня главное дело Аси - живопись. Это арт-площадка, где она набрала миллионы лайков, Ася нашла не только себя, но и свою аудиторию.

"Мне интересны талантливые зрители", - говорит Ася, ведь ее внутренний мир огромен, кажется у этого размаха нет дна, а эмоциональный ресурс художницы безграничен.

Ее картины заставляют задуматься... о предназначении человека, о том, что такое счастье и как безграничны проявления человеческой индивидуальности, внушают человеку прекрасные мыcли, в каждой картине можно найти смысл, если смотреть сердцем.

Удивительно то, что когда Ася садится писать очередную картину, она не знает, что получится в конце, в этот момент ею будто кто-то управляет свыше. Танцующей кистью и красками художница делает решительные мазки, а уже после фантазирует на что они похожи. На этом основано ее творчество. Так рождаются ее чудесные неповторимые картины. Картины Аси - это настоящая игра красок. Чувствуется поток положительной энергии, жизнелюбия, надежды. Она любит изображать природу, розы, бабочек, женские образы, птицы, море, даже в пейзажах у нее цветы.

Особое место в творчестве Аси Гаджизаде занимает цифровая живопись, которая при всей своей технологичности, все-таки зависит от творческой мысли художника, Ася любит цифру, так как это новое направление в искусстве и она дает безграничную свободу , где единственным условием является воображение художника.

Вот уже три года Ася Гаджизаде совершенствует свое мастерство и ,надо признаться, добилась значительных результатов в цифровой живописи. Ее стиль узнаваем, для него характерны неординарная цветовая гамма и сюрреалистичная идея. Волшебные, яркие, фантастические, ее картины напоминают радужные сны, они наполнены воздухом, свободой и мечтой.

Ася не ограничивает себя узкими рамками, картины ее полифоничны, не укладываются в рамки, не подчиняются схемам. Сюжеты ее картин не поддаются обычному сюжетно-прагматичному осмыслению. Они особенны.

Дорогая Ася! Юбилей это не просто дата, это маленький миг большой жизни! Это праздник мудрости и богатейшего жизненного опыта. И хотя время неумолимо движется вперед, все равно твоя невероятная энергия вызывает восхищение!

Желаем тебе оставаться собой - увлеченным художником, профессиональным журналистом и отзывчивым человеком, к которому всегда можно прийти за помощью и советом!

Ася, мы тебя любим!

