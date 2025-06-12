https://news.day.az/officialchronicle/1759966.html Будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мероприятиях по объявлению города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС)" на 2026 год", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке. Новость обновляется
Будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мероприятиях по объявлению города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС)" на 2026 год", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке.
Новость обновляется
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