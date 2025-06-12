Будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мероприятиях по объявлению города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС)" на 2026 год", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться перейдя по ссылке.

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