https://news.day.az/world/1759900.html Сколько человек погибли в рухнувшем индийском самолете? - ВИДЕО По меньшей мере 133 человека погибли в катастрофе самолета Air India на западе Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал News18. Официальных данных о числе погибших пока нет. На месте крушения работают спасатели.
Сколько человек погибли в рухнувшем индийском самолете? - ВИДЕО
По меньшей мере 133 человека погибли в катастрофе самолета Air India на западе Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал News18.
Официальных данных о числе погибших пока нет. На месте крушения работают спасатели.
Ранее Главное управление гражданской авиации Индии сообщило, что Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Он выполнял рейс в Лондон. Телеканал NDTV сообщал, что в катастрофе есть выжившие.
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