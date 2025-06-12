Сколько человек погибли в рухнувшем индийском самолете?

По меньшей мере 133 человека погибли в катастрофе самолета Air India на западе Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал News18.

Официальных данных о числе погибших пока нет. На месте крушения работают спасатели.

Ранее Главное управление гражданской авиации Индии сообщило, что Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Он выполнял рейс в Лондон. Телеканал NDTV сообщал, что в катастрофе есть выжившие.