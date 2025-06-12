https://news.day.az/world/1759942.html

Мощный шторм обрушился на Испанию - ВИДЕО

Мощный шторм обрушился на Испанию. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во многих городах идут проливные дожди с градом и грозами. Людей просят не выходить из дома без крайней необходимости. Представляем вашему вниманию данное видео: