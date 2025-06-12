Мощный шторм обрушился на Испанию

Мощный шторм обрушился на Испанию.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во многих городах идут проливные дожди с градом и грозами. Людей просят не выходить из дома без крайней необходимости.

Представляем вашему вниманию данное видео: