https://news.day.az/world/1759942.html Мощный шторм обрушился на Испанию - ВИДЕО Мощный шторм обрушился на Испанию. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во многих городах идут проливные дожди с градом и грозами. Людей просят не выходить из дома без крайней необходимости. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мощный шторм обрушился на Испанию - ВИДЕО
Мощный шторм обрушился на Испанию.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во многих городах идут проливные дожди с градом и грозами. Людей просят не выходить из дома без крайней необходимости.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре