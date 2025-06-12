Азербайджан и Грузия усиливают партнерство в сфере военной медицины

В Баку состоялась встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Грузии, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества в области военной медицины.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

"На встрече грузинской делегации был представлен брифинг об организации медицинской службы в армии Азербайджана, а также о военно-медицинском обеспечении.

Делегации провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области военной медицины, а также по ряду тем, представляющих взаимный интерес.

В рамках встречи гости также посетили Главный клинический госпиталь министерства обороны, Центральные военную и стоматологическую поликлиники, Военно-медицинский факультет, Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, а также дом отдыха министерства обороны", - отмечается в информации ведомства.