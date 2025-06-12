В Азербайджане объявлен конкурс на тему "Мощь нашей армии"

Хатаинское отделение Главного управления молодежи и спорта города Баку, Исполнительная власть Хатаинского района и Центр искусств "Хатаи" объявляют конкурс рисунков под названием "Мощь нашей армии"(Ordumuzun Qüdrəti), приуроченного к 26 июня - Дню Вооружённых сил Азербайджана, сообщили Day.Az организаторы.

Проект проводится с целью популяризации доблести Вооружённых сил Азербайджана и воспитания духа патриотизма.

Крайний срок подачи работ: 20 июня 2025 года

Возраст участников: от 15 до 29 лет

Размер и техника исполнения: свободные

Анкета участника:

Фотография произведения Название работы: __ Размер: __ Фамилия, имя: __ Дата рождения: __ Контактная информация: __

Адрес для подачи заявок: [email protected]

К участию допускается не более трёх работ от одного автора.

Авторы отобранных для выставки работ будут награждены сертификатами.

Выставка состоится в Хатаинском центре искусств.

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