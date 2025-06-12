В Азербайджане объявлен конкурс на тему "Мощь нашей армии"
Хатаинское отделение Главного управления молодежи и спорта города Баку, Исполнительная власть Хатаинского района и Центр искусств "Хатаи" объявляют конкурс рисунков под названием "Мощь нашей армии"(Ordumuzun Qüdrəti), приуроченного к 26 июня - Дню Вооружённых сил Азербайджана, сообщили Day.Az организаторы.
Проект проводится с целью популяризации доблести Вооружённых сил Азербайджана и воспитания духа патриотизма.
Крайний срок подачи работ: 20 июня 2025 года
Возраст участников: от 15 до 29 лет
Размер и техника исполнения: свободные
Анкета участника:
Фотография произведения Название работы: __ Размер: __ Фамилия, имя: __ Дата рождения: __ Контактная информация: __
Адрес для подачи заявок: [email protected]
К участию допускается не более трёх работ от одного автора.
Авторы отобранных для выставки работ будут награждены сертификатами.
Выставка состоится в Хатаинском центре искусств.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
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