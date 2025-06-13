В Google прокомментировали сбой в работе сервисов

В Google заявили, что что работа всех сервисов, кроме Google Meet, восстановлена, специалисты работают над устранением проблемы.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте компании.

В публикации отмечается, что была восстановлена работа Gmail, Google Calendar, Google Chat, Google Cloud Search, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Google Tasks и Google Voice.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

Вечером 12 июня пользователи онлайн-сервисов по всему миру, включая Spotify, Google, Snapchat и Discord, пожаловались на работу приложений.

Позднее в Роскомнадзоре заявили, что массовый сбой в работе зарубежных сервисов, таких как Google и Cloudflare, может быть связан со сбоем на иностранной инфраструктуре.

В ведомстве рассказали, что фиксируют сбои в работе Google, Twitch, Cloudflare и других зарубежных ресурсов и сервисов с 21:34 мск. Жалобы от пользователей поступают из России, Германии, Болгарии, Испании и других стран.