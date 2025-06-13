Один из ядерных объектов Ирана разрушен

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что удары Израиля по Ирану были нанесены по объекту обогащения урана в Натанзе.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на социальной платформе X.

"Международное агентство по атомной энергии пристально следит за вызывающей глубокую озабоченность ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить, что среди объектов поражения оказался ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ поддерживает контакт с иранскими властями относительно текущих уровней радиации. Мы также находимся на связи с нашими инспекторами в стране", - написал Гросси.

Ранее мы сообщали, что МАГАТЭ обвинило Иран.