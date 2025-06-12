В Азербайджане увеличены суммы ежемесячных выплат за почетные звания

Увеличены суммы ежемесячных выплат за почетные звания

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении размера социальных пособий, президентских пенсий и пенсий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики.

Согласно указу, размер ежемесячной выплаты за почетные звания устанавливается с 1 июля 2025 года для народных писателей, народных поэтов, народных артистов и народных художников в размере 300 манатов (ранее 200 манатов), для заслуженных деятелей науки, заслуженных деятелей искусств, заслуженных артистов, заслуженных художников, заслуженных деятелей культуры, заслуженных учителей, заслуженных врачей, заслуженных архитекторов, заслуженных работников физкультуры и спорта, заслуженных государственных служащих, заслуженных журналистов, заслуженных инженеров, заслуженных юристов, заслуженных работников сельского хозяйства, заслуженных летчиков и заслуженных медицинских работников - 200 манатов (ранее 150 манатов).