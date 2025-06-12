Левон Мнацаканян дал показания по делу о минировании азербайджанских земель

В ходе продолжившегося сегодня в Бакинском военном суде судебного процесса обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на вопросы прокурора относительно минирования территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он сказал, что закладывал противопехотные и противотанковые мины на оккупированных территориях.

По словам Л. Мнацаканяна, на первоначальном этапе использовались мины, произведенные в Советском Союзе, а на последующих этапах - мины, закупленные в России и переданные режиму через Армению. "В последний период мины производились также в Республике Армения и передавались нам", - добавил он.

Напомним, что на предыдущих судебных процессах Л. Мнацаканян заявлял, что "армия" так называемого режима считалась частью вооруженных сил Армении.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях продолжится завтра.