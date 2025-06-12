Пакет соцреформ в Азербайджане охватил 3 млн человек

Как сообщалось, Президент Ильхам Алиев подписал указ, который предусматривает повышение пособий и пенсий семьям шехидов, инвалидам, женщинам, имеющим более 5 детей, малообеспеченным семьям и другим категориям населения в рамках очередного, реализуемого с начала этого года, и пятого по счету с 2018 года пакета социальных реформ.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, очередной пакет социальных реформ охватывает 3 миллиона человек.

"Ежегодно на повышение заработной платы, пенсий, пособий и стипендий дополнительно выделяется 1,4 миллиарда манатов", - отметили в ведомстве.