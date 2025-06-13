В Азербайджане ускорят расследование краж с банковских карт

Азербайджанские власти усиливают борьбу с кибермошенничеством - отныне следственные действия по делам о хищениях с банковских карт граждан будут проводиться без промедления. Это предусматривает законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, одобренный сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении.

Как сообщает Day.Az, поправки направлены на повышение оперативности при расследовании преступлений, связанных с незаконным завладением средствами с банковских счетов граждан с использованием современных информационных технологий - таких случаев за последнее время стало ощутимо больше.

До настоящего времени доступ к информации, связанной с финансовыми операциями, состоянием банковских счетов и уплатой налогов (включая личные, коммерческие, профессиональные и государственные тайны), осуществлялся исключительно по решению суда - по ходатайству следователя, одобренному прокурором.

Теперь же предлагается важное уточнение: если проведение следственного действия не терпит отлагательства, соответствующее ходатайство следователя будет рассматриваться судом в ускоренном порядке - не позднее чем через 24 часа после его подачи.

Это позволит правоохранительным органам быстрее реагировать на факты цифрового мошенничества, пресекать движение украденных средств и эффективнее защищать права граждан.

Ранее мы сообщали, что азербайджанцы вновь становятся жертвами мошенников.