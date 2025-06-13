Трамп готов защитить Израиль в случае ответного удара Ирана

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность защищать Израиль в случае ответного удара Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.

"Президент будет наблюдать за тем, последует ли ответ [Ирана], CENTCOM (Центральное командование Вооруженных сил США - прим. ТАСС) находится в состоянии повышенной готовности, США будут защищать себя и Израиль в случае, если Иран ответит", - написала Гриффин в X.

"Администрация Трампа связалась по меньшей мере с одним ключевым союзником на Ближнем Востоке, чтобы уведомить о том, что удар [Израиля] будет нанесен, что США не вовлечены в нанесение ударов и что цель по-прежнему заключается в возвращении Ирана за стол переговоров", - добавила она.

Как сообщили Гриффин неназванные американские чиновники, США за последние недели пополнили арсенал ракет для израильской системы ПРО "Железный купол".

Ранее власти Израиля объявили о нанесении ударов по Ирану, в том числе по ядерным объектам в разных районах страны. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью этой операции срыв иранской ядерной программы и предупредил, что удары будут продолжены.