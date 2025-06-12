https://news.day.az/world/1759923.html Пожарные работают на месте крушения самолета в Индии - ВИДЕО На месте крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner работают пожарные. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Самолет упал в жилом районе, что, вероятно, приведет к увеличению числа жертв. Представляем вашему вниманию данное видео:
Пожарные работают на месте крушения самолета в Индии - ВИДЕО
На месте крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner работают пожарные.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самолет упал в жилом районе, что, вероятно, приведет к увеличению числа жертв.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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