Пожарные работают на месте крушения самолета в Индии

На месте крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner работают пожарные.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Самолет упал в жилом районе, что, вероятно, приведет к увеличению числа жертв.

Представляем вашему вниманию данное видео: