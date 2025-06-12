Отличная новость для водителей! - Теперь можно будет пользоваться этой полосой

На автобусных полосах Баку начнут действовать специальные зоны для посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей - теперь это можно будет делать, не мешая движению общественного транспорта.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно заявлению агентства, такие участки создаются с учетом ключевых точек притяжения, удобства маневрирования транспорта и обеспечения безопасности пассажиров.

Главная цель - дать возможность легковым автомобилям безопасно высаживать и забирать пассажиров на автобусных полосах, не создавая помех общественному транспорту.

Ранее мы сообщали о новшестве у одного из бакинских торговых центров.