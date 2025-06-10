Новшество у одного из бакинских торговых центров - ВИДЕО
Возле торгового центра Gənclik Mall в Баку появилась новая "drop-off" точка - специально отведенное место для высадки и посадки пассажиров. Также усовершенствован разворот на прилегающем участке дороги.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, новая зона находится у второго входа в ТЦ - на перекрестке улиц Фатали хана Хойского и Олимпийской.
В рамках комплексных работ также запланировано обновление дорожной разметки на улице Хойского: существующие полосы сотрут и нанесут заново.
Кроме того, трехполосная дорога будет расширена до четырех полос движения, что должно снизить заторы и повысить пропускную способность.
Ранее сообщалось, что в Баку созданы сотни парковок для велосипедов и скутеров.
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