https://news.day.az/unusual/1759920.html Сотни человек перенесли на руках амбар в США - ВИДЕО В американском штате Огайо 800 амишей на общественных началах подняли строящийся амбар Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Они переместили его своими руками за полчаса. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сотни человек перенесли на руках амбар в США - ВИДЕО
В американском штате Огайо 800 амишей на общественных началах подняли строящийся амбар
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Они переместили его своими руками за полчаса.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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