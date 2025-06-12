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Сотни человек перенесли на руках амбар в США - ВИДЕО

В американском штате Огайо 800 амишей на общественных началах подняли строящийся амбар Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Они переместили его своими руками за полчаса. Представляем вашему вниманию данное видео: