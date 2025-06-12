Сотни человек перенесли на руках амбар в США

В американском штате Огайо 800 амишей на общественных началах подняли строящийся амбар

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Они переместили его своими руками за полчаса.

Представляем вашему вниманию данное видео: