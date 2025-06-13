Более 10 международных рейсов выбрали Международный аэропорт Гейдар Алиев в качестве запасного аэродрома

На фоне ограничений, введённых в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, в Международный аэропорт Гейдар Алиев поступили запросы от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полётов.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В результате оперативных решений и скоординированных действий, в утренние часы следующие международные рейсы успешно совершили посадку в Бакинском аэропорту:

AJet- Стамбул-Тегеран (Boeing 737)

Fly Dubai - Минск-Дубай, Казань-Дубай, Санкт-Петербург-Дубай, Москва-Дубай (Boeing 737)

Air Arabia - Москва-Шарджа (Airbus A320)

Jazeera Airways - Махачкала-Кувейт, Москва-Кувейт (Airbus A320)

Etihad Airways - Москва-Абу-Даби (Boeing 787)

Turkish Airlines- Стамбул-Пхукет (Boeing 777); Стамбул-Сингапур (Airbus A330)

Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил приём этих рейсов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации.

Отметим, что Бакинский аэропорт, являясь надёжным транзитным и авиационным хабом региона, обладает всей необходимой инфраструктурой и оперативными ресурсами для безопасного перенаправления региональных и глобальных авиамаршрутов в любых чрезвычайных условиях.