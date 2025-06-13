Более 10 международных рейсов выбрали Международный аэропорт Гейдар Алиев в качестве запасного аэродрома
На фоне ограничений, введённых в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, в Международный аэропорт Гейдар Алиев поступили запросы от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полётов.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
В результате оперативных решений и скоординированных действий, в утренние часы следующие международные рейсы успешно совершили посадку в Бакинском аэропорту:
AJet- Стамбул-Тегеран (Boeing 737)
Fly Dubai - Минск-Дубай, Казань-Дубай, Санкт-Петербург-Дубай, Москва-Дубай (Boeing 737)
Air Arabia - Москва-Шарджа (Airbus A320)
Jazeera Airways - Махачкала-Кувейт, Москва-Кувейт (Airbus A320)
Etihad Airways - Москва-Абу-Даби (Boeing 787)
Turkish Airlines- Стамбул-Пхукет (Boeing 777); Стамбул-Сингапур (Airbus A330)
Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил приём этих рейсов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации.
Отметим, что Бакинский аэропорт, являясь надёжным транзитным и авиационным хабом региона, обладает всей необходимой инфраструктурой и оперативными ресурсами для безопасного перенаправления региональных и глобальных авиамаршрутов в любых чрезвычайных условиях.
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