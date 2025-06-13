https://news.day.az/world/1760072.html

Названо число погибших в результате удара Израиля по Ирану - еще десятки ранены

В результате удара Израиля по Ирану погибли 5 человек, 20 получили ранения. Об этом Day.Az передает со ссылкой на Nour News. Ранее мы сообщали, что ВВС Израиля задействовали для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов примерно на 100 целей.