Эти лица теперь смогут получить новое жилье за счет государства

Правила строительства новых жилых домов и многоквартирных зданий за счет государственных средств взамен жилья, уничтоженного или пришедшего в негодность в результате стихийного бедствия, техногенной аварии или военных действий (за исключением территорий, освобожденных от оккупации), проходят этап утверждения.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в Жилищный кодекс, обсужденном сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по региональной политике.

Согласно проекту, в случае уничтожения или утраты пригодности жилых помещений (при наличии обязательного страхования) из-за стихийных бедствий, техногенных аварий или военных действий (за исключением освобожденных территорий), может быть принято решение о строительстве нового жилья и многоквартирных домов за счет госбюджета.

Такое решение примет уполномоченный орган, определенный соответствующим исполнительным органом. В решении также будут указаны государственные органы (структуры), которые возьмут на себя функции заказчика строительства.

При этом установлено, что требования к реконструкции или перепланировке аварийного жилья, предусмотренные Жилищным кодексом, не распространяются на вышеуказанные случаи.

Ранее мы сообщали, что в еще одном селе Ходжалы стартует ремонт домов.