Аэропорты Египта переведены в режим повышенной готовности

Аэропорты Египта функционируют в нормальном режиме на фоне атаки Израиля на Иран, все воздушные гавани страны приведены в состояние повышенной готовности для приема рейсов, которые могут изменить маршрут.

Об этом сообщило египетское министерство гражданской авиации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В свете нынешних событий и быстрого роста напряженности в регионе министерство гражданской авиации подчеркивает, что египетское воздушное пространство безопасно и работает в нормальном режиме", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац назвал эти действия "превентивным ударом" и предупредил соотечественников об угрозе возможной ответной атаки со стороны Тегерана.

Иран закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления после того, как Израиль нанес воздушные удары по ряду целей по всей стране, включая столицу Тегеран.