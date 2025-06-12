Путешествие в «Малую Венецию» в самом сердце Баку

Очередным пунктом рубрики АЗЕРТАДЖ "Если бы я был туристом", стал городок "Малая Венеция" в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "АЗЕРТАДЖ", одно из излюбленных мест отдыха в столице Азербайджана - городок "Малая Венеция" - находится на территории Приморского национального парка Баку. Как следует из названия, его создание было вдохновлено романтическим городом Венеция в Италии. С 1960 года жители Баку и гости нашего города могут ощутить в этом месте, пусть и ненадолго, европейскую атмосферу.

Здесь вы можете арендовать небольшую лодку, чтобы во время путешествия насладиться царящей вокруг красотой и гармонией природы. Эта короткая прогулка на лодке станет незабываемым воспоминанием как для детей, так и для взрослых.

Общая протяженность каналов парка составляет 1350, а глубина - 1,3 метра. Для заполнения каналов используется 7 тысяч кубометров воды. Общая площадь парка - 9740 квадратных метров.

"Малая Венеция" - это не только возможность совершить прогулку на лодке, но и поистине сказочный уголок для тех, кто ищет спокойствие, романтику и гармонию.