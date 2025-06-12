Выживший пассажир описал первые минуты после крушения самолета в Индии

Один из выживших в катастрофе Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, разбившегося вскоре после вылета из аэропорта города Ахмедабад, рассказал о первых мгновениях после трагедии, передает Day.Az.

"Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу", - вспоминает пассажир, чудом оставшийся в живых.

По словам очевидцев, мужчина, получив травмы, самостоятельно направился к машине скорой помощи.

Ранее Главное управление гражданской авиации Индии сообщило, что Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, разбился в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Он выполнял рейс в Лондон. Телеканал NDTV сообщал, что в катастрофе есть выжившие.

Согласно информации, один из выживших Вишвашкумар Рамеш, гражданин Великобритании (сидел в кресле 11А). Второй выживший в реанимации.