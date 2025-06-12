https://news.day.az/economy/1759991.html Азербайджан и МЭА обсудили тенденции на мировом энергорынке Обсуждены тенденции на мировом энергетическом рынке между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова на платформе "Х".
Азербайджан и МЭА обсудили тенденции на мировом энергорынке
Обсуждены тенденции на мировом энергетическом рынке между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова на платформе "Х".
"В Брюсселе мы с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом провели плодотворные дискуссии о тенденциях на мировом энергетическом рынке, мониторинге реализации энергетических инициатив COP29 и планах сотрудничества", - говорится в публикации.
Ранее мы сообщали, что bp подготовит концепцию разработки месторождения "Карабах" и блока "Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара" (АДУА).
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