В этих случаях муниципалитетам будут переданы земли из государственной собственности
Полномочия государства по регулированию земельных отношений расширяются.
Как сообщает Day.Az, данный вопрос был рассмотрен на сегодняшнем заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса в рамках законопроекта о внесении изменений в Земельный кодекс.
Согласно законопроекту, в случаях, когда в результате стихийного бедствия, техногенной аварии или военных действий (за исключением освобожденных от оккупации территорий) были уничтожены или пришли в негодность жилые площади, и строительство жилых домов и многоквартирных зданий осуществляется на землях, находящихся в муниципальной собственности, в этом случае государство сможет выделять земельные участки из государственной собственности в соразмерной стоимости муниципалитету.
Это будет считаться расширением полномочий государства в сфере регулирования земельных отношений.
Ранее мы сообщали, что эти лица теперь смогут получить новое жилье за счет государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре