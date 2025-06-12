Президент Ильхам Алиев: Народы Азербайджана и России связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и взаимоподдержки

Народы Азербайджана и России испокон веков связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и взаимоподдержки. Сегодня эти добрые традиции создают надежный фундамент для всестороннего развития наших межгосударственных связей и углубления сотрудничества по широкому спектру вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю государственного праздника - Дня России.

"Убежден, что в интересах наших дружественных народов и стран мы и впредь будем прилагать все усилия для укрепления азербайджано-российских отношений и наращивания многопланового взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества",- подчеркнул в письме глава государства.