Жители Ханкенди и Ходжалы получили качественное медобследование

Министерство здравоохранения продолжает реализацию комплексных медицинских мероприятий в освобождённых от оккупации районах в рамках государственной программы "Великое возвращение". Основной целью инициативы является проведение медицинских осмотров, выявление заболеваний и повышение информированности населения о принципах здорового образа жизни.

Как сообщили Day.Az в минздраве Азербайджана, очередная масштабная акция прошла 11-12 июня в городе Ханкенди и Ходжалинском районе.

"В мероприятии приняли участие врачи-специалисты Научно-исследовательского института медицинской реабилитации минздрава - артролог, невролог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, физиотерапевт-реабилитолог, а также квалифицированные медицинские сёстры.

В течение двух дней мобильная бригада провела обследования по основным направлениям медицинской реабилитации: неврологии, артрологии, гастроэнтерологии и физиотерапии. Также были выполнены высокоточные инструментальные исследования - ЭМГ (электромиография) и ЭЭГ (электроэнцефалография). Жители, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, получили профессиональные рекомендации и назначения на дальнейшее лечение.

Особое внимание было уделено раннему выявлению заболеваний позвоночника, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, кожных и сосудисто-мозговых патологий. Проведена диагностика сколиоза и других вертеброгенных нарушений у детей и подростков (от 3 до 16 лет), а также у граждан трудоспособного возраста (от 16 до 65 лет).

Физиотерапевты и реабилитологи НИИ предоставили участникам мероприятия профилактические рекомендации, отметив, что при назначении физиотерапии важно учитывать возраст пациента, сопутствующие заболевания и уровень физической активности. Было подчеркнуто, что грамотно подобранная физиотерапия, в сочетании с медикаментозным лечением, способствует ускоренной и эффективной реабилитации.

Всего в рамках акции медицинский осмотр прошли около 200 человек.

В рамках мероприятия НИИ медицинской реабилитации минздрава провело в Карабахском университете для студентов информационно-просветительскую акцию и медосмотры. Выступившие с презентацией физиотерапевты и реабилитологи НИИ предоставили студентам университета профилактические рекомендации. Было доведено до внимания, что при проведении физиотерапии следует учитывать возраст пациента, основные и сопутствующие заболевания и жизненную активность. Кроме того, физиотерапия, наряду с медикаментозной терапией, путем индивидуального определения как естественных, так и искусственных физических факторов, помогает добиться эффективной реабилитации.

Министерство здравоохранения планирует и в дальнейшем регулярно организовывать выездные медосмотры и просветительские мероприятия на освобождённых территориях, охватывая всё большее количество населённых пунктов в рамках программы "Великое возвращение", - говорится в сообщении ведомства.