Первое крушение Dreamliner

Boeing 787 Dreamliner разбился на западе Индии. Самолет рухнул пости сразу после взлета. Причина катастрофы пока не установлена. Это первый борт Dreamliner, потерпевший крушение такого масштаба. Прежде случались небольшие инциденты, но они никого не испугали. Рассказываем, что известно о семействе "Дримлайнер".

Что произошло

На западе Индии потерпел крушение самолет Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, на борту было 242 человека. Информацию о крушении подтвердила авиакомпания Air India. По данным местного портала TimesNow, погибли 110 человек, по другой, предварительной информации, погибли все, находившиеся на борту.

На борту лайнера было 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 1 гражданин Канады и 7 граждан Португалии.

TimesNow пишет, что самолет разбился вскоре после взлета, подав сигнал бедствия Mayday (SOS). Он достиг максимальной высоты 625 футов, а затем начал резко снижаться. Что послужило причиной, пока не установлено. Самолет потерпел крушение за пределами аэропорта.

История создания Boeing 787 Dreamliner

Самолет Boeing 787 Dreamliner - семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных турбореактивных пассажирских самолётов. Первый экземпляр поднялся в воздух в 2009 году.

Максимальное количество пассажиров от 250 до 330 человек. По данным на апрель 2021 года, число произведенных самолётов семейства Dreamliner - более 1000 штук.

Дальность полета, в зависимости от конфигурации, составляет 13,6-14,1 тысячи километров.

Как ломался "Дримлайнер"

В прошлом году один из инженеров американской компании Boeing Сэм Салехпур в интервью газете The New York Times заявил, что самолеты Dreamliner содержат серьезные дефекты, поскольку фюзеляж самолета поставляется в виде нескольких частей от разных производителей и у них разная форма в местах соединения. Проблемы возникли в местах скреплений на сборочной линии.

Одновременно Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что на заводе неправильно затягивали крепежные детали, которые поровну распределены по обеим сторонам средней части самолета.

В Boeing заявили, что непосредственных опасений по поводу безопасности полетов нет, но производитель работает над проблемой.

"Наша команда 787 проверяет крепежные элементы в боковой части фюзеляжа некоторых недоставленных самолетов 787 Dreamliner. Эксплуатируемый флот может продолжать безопасную эксплуатацию", - заявил представитель Boeing.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщало: возможно, Boeing "неправильно установил крепления фюзеляжа на некоторых самолетах 787".

Например, такой производственный дефект был обнаружен на заводе компании в Южной Каролине - поврежденные крепежные элементы были затянуты с неправильной стороны, с использованием головки вместо соответствующей гайки.

Летом 2024 года был еще один скандал с Dreamliner, тогда FAA потребовало проверок Boeing после того, как самолет южноамериканской LATAM Airlines резко рухнул в воздухе. В ходе инцидента пострадали более 50 пассажиров.

В FAA заявили, что причиной пикирования стало неконтролируемое движение кресла капитана, которое отключило автопилот. Агентство получило пять сообщений о подобных проблемах с креслами капитана и второго пилота на самолетах 787 и потребовало проверить 158 бортов на предмет отсутствия или трещин колпачков клавишных переключателей, или трещин в узлах крышек переключателей.

Также отмечается, что неконтролируемое горизонтальное перемещение кресла может привести к быстрому снижению самолета и серьезным травмам пассажиров и экипажа.

Реакция Boeing

Пока корпорация Boeing никак не прокомментировала катастрофу, произошедшую 12 июня. Акции американской авиастроительной корпорации снизились на 7,8% на фоне новостей о крушении лайнера в Индии.

Ранее мы сообщали, что самолет авиакомпании Air India разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. В результате крушения погибли 242 человек, которые находились на борту.