https://news.day.az/world/1759957.html Кто-то напомнил Еревану его подлинное имя - ВИДЕО В Армении вот-вот поднимется очередная истерика. Неизвестный повесил в центре Еревана табличку с правильным названием города - Иреван. Как передает Day.Az, надпись заметили проезжавшие мимо водители. Кадры опубликованы в соцсетях. Представляем вашему вниманию это видео:
Кто-то напомнил Еревану его подлинное имя - ВИДЕО
В Армении вот-вот поднимется очередная истерика. Неизвестный повесил в центре Еревана табличку с правильным названием города - Иреван.
Как передает Day.Az, надпись заметили проезжавшие мимо водители. Кадры опубликованы в соцсетях.
Представляем вашему вниманию это видео:
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