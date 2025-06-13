Кто-то напомнил Еревану его подлинное имя

В Армении вот-вот поднимется очередная истерика. Неизвестный повесил в центре Еревана табличку с правильным названием города - Иреван.

Как передает Day.Az, надпись заметили проезжавшие мимо водители. Кадры опубликованы в соцсетях.

Представляем вашему вниманию это видео: