МАГАТЭ прокомментировало ситуацию вокруг ядерного объекта в Исфахане

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что иранский ядерный объект в Исфахане не подвергался израильским ударам, сообщает Day.Az.

"Дополнительные контакты с иранскими властями подтверждают, что объект в Исфахане не пострадал", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее агентство сообщило, что и АЭС в Бушере осталась нетронутой. В то же время объект в Натанзе оказался в числе целей израильских ударов.

"В Натанзе не зафиксировано повышения уровня радиации", - добавил Гросси.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удар по территории Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайной ситуации по всей стране.