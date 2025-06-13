Европейские двойные стандарты и их цена для мира на Южном Кавказе

Автор: Лейла Таривердиева

Как достичь мира на Южном Кавказе? Если послушать европейских политиков и чиновников, окажется, что они знают ответ на этот вопрос лучше нас.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе побывал в Ереване и дал интервью Общественному телевидению. В беседе с журналистом была затронута и тема мирного договора. Генсек СЕ поведал, что обсуждал этот вопрос с Баку, доведя до него, что "мы хотим продвижения в этом процессе". Берсе похвалил Армению за "достаточно серьезный шаг в этом направлении". Больше всего еврочиновника беспокоит, что тема мирного договора может забыться, и пообещал принимать меры, чтобы этого, не дай бог, не случилось. Оставить решение вопроса на сами две страны без вмешательства в процесс из вне, видимо, не рассматривается.

"Существует риск, что эта тема может потерять актуальность в мировом контексте, хотя остается крайне важной для всего региона. Наша задача - постоянно напоминать о значении мирного соглашения, продолжать переговоры и оказывать дружественное давление на Азербайджан для ускорения процесса", - сказал Берсе, сожаления, что процесс продвигается очень медленно.

Процесс действительно продвигается очень медленно, но "дружественное давление на Азербайджан" ускорить его не поможет. Мы уже не говорим о попытках давления недружественного, которые тоже предпринимаются. Давление на Баку это самый непродуктивный способ решения проблем. И об этом уже знают в европейских структурах. Чем активнее попытки склонить азербайджанскую сторону к принятию тех или иных невыгодных ему решений, тем меньше шансов решить тот или иной вопрос.

К сожалению, мы, в отличие от Армении, не избалованы дружественностью европейских чиновников и парламентариев. Но господин Берсе представляет Швейцарию, страну, которая никогда особо не засвечивалась в кампаниях против Баку, и МИД которой блокирует инициативы, способные нанести вред отношениям с Азербайджаном. Кроме того, за последнее время новый генсек СЕ не раз контактировал с азербайджанской стороной, и эти встречи, в том числе встреча на полях СОР29 с Президентом Ильхамом Алиевым, оставили хорошее послевкусие. Поэтому в дружественные намерения нынешнего генерального секретаря Совета Европы можно верить.

И все же формулировки нужно выбирать правильно. Господин Берсе обеспокоен снижением международного интереса к теме мирного договора между Баку и Ереваном, а нас избыток этого интереса как раз настораживает. Потому что международное внимание к разрешению проблем на Южном Кавказе никогда не приносило пользы. Скорее, оно вредило, потому что международные, а точнее - западные симпатии всегда находились и до сих пор в большинстве случаев остаются на стороне Армении. Никто из пытавшихся посредничать, что до войны, что после нее, не сумел сохранить равноудаленности и беспристрастности. Тех, кто был на это способен, и тех, кто симпатизировал Азербайджану, внешние игроки, монополизировавшие посредническую функцию, к этому делу не подпускали. Как результат, давление всегда оказывалось на Баку.

Никогда и никто не давил на Армению и не требовал освободить чужие земли, никто не давил на нее и в вопросе мирного договора, хотя она несколько лет тормозила процесс. Наоборот, еврочиновники подвергали критике Азербайджан, осуждая его нежелание подписывать сырой и не согласованный документ. То, что Ереван, наконец, согласился со всеми пунктами, это результат не международного давления, а дипломатии Баку и изменившихся геополитических условий. В этих новых условиях союзники, диктовавшие Еревану линию поведения, сами оказались перед серьезными проблемами, и им стало не до армянских интересов. Армения осталась с Азербайджаном фактически один на один, и там вспомнили, чем все закончилось, когда это случилось в первый раз - в 2020 году. Надежды на вмешательство покровительствующих армянам стран и организаций, на разгромные решения международных судебных инстанций стали еще более нереалистичными, чем прежде.

Это был очень разумный шаг со стороны Еревана, и предпринят он был без участия доброхотов из ЕС или СЕ. Сейчас, пытаясь "дружественно" давить на Азербайджан для ускорения процесса, внешние игроки дают Армении новые надежды. Надежды на то, что можно заключить не гарантированный мир, против которого всегда выступал Азербайджан, попользоваться предоставляемыми преференциями, а там пусть будет что будет. Когда все это закончится новым конфликтом, доброхоты из Европы не вспомнят, что Баку предупреждал о непрочности подобного мира. Причем, Баку же будет во всем обвинен. Ведь обвиняют же нас в освобождении своих международно признанных территорий, хотя в этом нет никакой логики.

Вот с чем точно следует бороться - это с забывчивостью, а местами и неинформированностью мира о предыстории 44-дневной войны. Для многих на Западе конфликт между двумя странами начался 27 сентября 2020 года, и союзники армянства поддерживают этот миф со всем усердием. Но мы не забудем и другим забыть не дадим. В Азербайджане помнят, что в годы армянской оккупации Армения ни разу не была осуждена за агрессию против соседей, в ее отношении не принимались гневные резолюции. Эти резолюции принимались в той же ПАСЕ против пострадавшего от оккупации и этнических чисток Азербайджана. Сегодня реваншистские нарративы об "азербайджанской агрессии" поддерживаются определенными западными кругами, а европейские чиновники рыдают над судьбой армян Карабаха, хотя не пролили ни слезинки по поводу трагической участи миллиона азербайджанцев.

Мы уже научились относиться к этому философски, но это не значит, что Азербайджан готов уступать и поддаваться "дружественному" давлению. У Баку есть конкретные требования к Еревану, и чем больше сторонние акторы будут усердствовать в желании помочь армянской стороне их не выполнять, тем более жесткими будут требования Азербайджана. Дружественно давить нужно как раз на Ереван, чтобы заставить его поторопиться с шагами, без которых реальный мир невозможен. В данном случае мы не берем это слово в кавычки, потому что проявлять дружественность к армянской стороне для евросруктур никогда не было проблемой.

Перед теми, кто действительно хочет заслужить место в раю, добившись мира для двух народов, стоит еще одна очень важная задача. В западных кругах должны подумать над тем, как перестать компрометировать себя в глазах Азербайджана всплесками антиазербайджанской активности. Провокационные лоббистские группы наносят очень серьезный ущерб интересам Европы в нашем регионе. Когда парламентские структуры Евросоюза и Совета Европы превращаются в площадки для аутодафе, это не способствует взаимопониманию. Стоит напоминать, какой всплеск возмущения вызвал недавний визит в Баку главы европейской дипломатии Кайи Каллас. Против нее поднялась волна истерики, ее засыпали обвинениями за желание восстановить отношения с Азербайджаном, почти что разрушенные ее предшественником. Долго и тщательно формировавшаяся противниками Баку зона комфорта была нарушена, и Кайя Каллас стала символом этого процесса.

Несколько дней назад свою желчь по этому поводу излил в интервью армянским СМИ небезызвестный депутат Европарламента Ксавье Беллами. Армянский лоббист был вне себя от возмущения. Возмутило его многое. И то, что Каллас не поехала из Баку в Ереван, и то, что делала позитивные заявления, и то, что Азербайджан вновь стал позиционироваться как партнер Европы и гарант ее энергетической безопасности. Многословность Беллами ясно показала, насколько он взбешен. Он рассказал, что встретился с Каллас и высказал ей свое "фи". Что ответила ему глава европейской дипломатии, он не раскрыл, аргументируя это "частным разговором", но, судя по всему, ничего обнадеживающего ему услышать не пришлось. И французский депутат ЕП очень обеспокоен. Он требует "восстановить переговорную позицию с Азербайджаном, которая будет гораздо более требовательной, гораздо более решительной". Ту позицию, которую ЕС проводил при Жозепе Борреле и которую сдала в архив Кайя Каллас. Белламио не может на это повлиять, но надеется, что Еврокомиссия, принимая решения по сотрудничеству с Баку, будет прислушиваться к Европарламенту.

Надо сказать, что Еврокомиссия, да и другие руководящие структуры ЕС, никогда особо не прислушиваются к мнению Европарламента, особенно в вопросах внешней политики и энергетической безопасности. У Европы имеются стратегические интересы, которые не могут соотноситься с мнением лобби и прочих заинтересованных групп. Не могут и не будут.

Кстати, во вторник SOCAR и немецкая компания SEFE подписали контракт на поставку 1,5 миллиарда кубометров природного газа из Азербайджана в Германию.

Не знаем, как пережил эту новость Ксавье Беллами, и пережил ли вообще.