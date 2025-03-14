Совет Европы полностью поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе приветствует заявления Армении и Азербайджана о завершении переговоров по проекту Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, передает Day.Az со ссылкой на Совет Европы.

"Вступая в Совет Европы в 2001 году, обе страны обязались работать в направлении мирного сотрудничества. Данный проект Соглашения свидетельствует о стремлении обоих государств-членов реализовать этот потенциал и построить стабильный и прочный мир в регионе. Сейчас крайне важно сохранить этот импульс и обеспечить плавное завершение этого процесса в духе добрососедских отношений и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности обеих стран в соответствии с Уставом Совета Европы", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Совет Европы полностью поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.