https://news.day.az/world/1759925.html

Здания федеральных служб США подверглись атаке - ВИДЕО

В Сиэттле, штат Вашингтон, погромщики атакуют здание федеральных служб. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. При этом полиция Сиэтла дистанцируется от федералов: начальник полиции выступил с заявлением, что они не будут сотрудничать с иммиграционными рейдами.