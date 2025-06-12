Здания федеральных служб США подверглись атаке

В Сиэттле, штат Вашингтон, погромщики атакуют здание федеральных служб.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

При этом полиция Сиэтла дистанцируется от федералов: начальник полиции выступил с заявлением, что они не будут сотрудничать с иммиграционными рейдами.