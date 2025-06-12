https://news.day.az/world/1759925.html Здания федеральных служб США подверглись атаке - ВИДЕО В Сиэттле, штат Вашингтон, погромщики атакуют здание федеральных служб. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. При этом полиция Сиэтла дистанцируется от федералов: начальник полиции выступил с заявлением, что они не будут сотрудничать с иммиграционными рейдами.
Здания федеральных служб США подверглись атаке - ВИДЕО
В Сиэттле, штат Вашингтон, погромщики атакуют здание федеральных служб.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
При этом полиция Сиэтла дистанцируется от федералов: начальник полиции выступил с заявлением, что они не будут сотрудничать с иммиграционными рейдами.
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